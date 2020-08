Het Postelkanaal in Reusel kwam er nooit

ZOMERSERIELAGE MIERDE - Het Postelkanaal had via Reusel Arendonk moeten verbinden met Haghorst, maar het plan voor de vaarverbinding werd nooit gerealiseerd.

Het moest een impuls worden voor de scheepvaart in Nederland en België: de verbinding van de Belgische kanalen met het Nederlandse Wilhelminakanaal. Het was een serieus en groots plan dat de inwoners tussen Haghorst en Reusel op moest stuwen in de vaart der volkeren. Als het plan uitgevoerd was, kon je nu in je bootje via Reusel van Arendonk naar Haghorst varen.

De aanleg van het Postelkanaal ontsproot begin jaren 50 uit de geesten van de Belgen. Professor Gerretson uit Antwerpen zag een mogelijkheid om de Beneluxlanden meer naar elkaar toe te brengen en vond in toenmalig Reusels burgemeester Van Beek een groot voorstander. Die zag de zilvervloot al voorbijvaren.

Het was rond 1953 de periode van de EGKS, als voorloper van de Europese Unie, dat er veel kolen en staal vervoerd moest worden. Het goedkoopst ging dat via het water. Door het rivierenstelsel waren er maar weinig noord-zuid verbindingen, met het Postelkanaal kon dat voor een groot deel opgelost worden. Het kanaal zou als aftakking beginnen van het kanaal Dessel-Schoten, ter hoogte van Arendonk. Op deze wijze kwam er een verbinding met het verderop gelegen Albertkanaal. Via een tracé van 22 kilometer over Hooge Mierde en Hulsel, in Lage Mierde de Neterselsedijk kruisend en daarna dwars door landgoed De Utrecht, zou het uitmonden in het Wilhelminakanaal nabij Haghorst. Er moest wel aan elk einde een schutsluis komen om het hoogteverschil van 6,50 meter te slechten. De diepgang zou minstens twee meter moeten worden. Het rendement werd ingeschat op een vervoer van 2,25 miljoen ton per jaar, de kosten voor aanleg op 30 miljoen gulden, exclusief grondkosten.

Bang

De Belgische hoogleraar Van der Poel noemde het project na de oprichting van de Abdij van Postel de tweede historische ontwikkeling in de Kempen. De kranten berichtten over de economische kansen maar de boeren waren bang voor de gevolgen van de grondwaterstand.

Uiteindelijk gooide de Eerselse burgemeesterszoon Frits Stevens de knuppel in het hoenderhok met zijn afstudeerscriptie: Sociale-economische rentabiliteit van een Postelkanaal. Hij becijferde dat in de toekomst aan dit soort vervoer geen behoefte zou zijn en deed de aanbeveling om het meer over het spoor te zoeken.

Ondanks dat er nog in 1962 krachtig werd gepleit door een commissie, ingesteld door professor de Quai, trok staatssecretaris Keijzer van Verkeer in 1971 de stekker uit de plannen. Burgemeester Van Beek toonde zich teleurgesteld, hij had in 1962 vanuit zijn rol als lid van de Tweede Kamer nog een positief beeld van het plan geschetst. Hij betoogde dat het de wensdroom van de Nederlanders en de Belgen was en het de beide volken dichter bij elkaar kon brengen.