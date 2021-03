Het regent 666 regentonnen in Oirschot

OIRSCHOT - IVN Oirschot bestaat veertig jaar. In juli wil de vereniging dit graag vieren met allerlei activiteiten. Maar nu al is de actie ‘regenton’ gelanceerd.

,,Van huis uit is het IVN Oirschot een natuurclub. Het zit in ons dna om te vertellen over de natuur”, aldus penningmeester Loek Kuperus. En dat dus al sinds 1981. ,,We hebben zo’n tweehonderdvijftig leden en donateurs. Verschillende werkgroepen verzorgen normaal gesproken wandelingen in de natuur en lezingen over de natuur. Maar dat ligt door corona helaas al een jaar stil.”

Voor het jubileumjaar zocht het bestuur van IVN Oirschot een thema. Al gauw kwam de groep uit op de droogte en de wateroverlast na hevige regenbuien. Samen met waterschap De Dommel en de gemeente Oirschot, die beiden een flinke financiële bijdrage leveren, is de regentonactie gestart. Er is budget voor zo’n 666 regentonnen. Inwoners krijgen zestig euro korting.

,,De extreme droogte zorgt voor een lage grondwaterstand en hevige regenbuien van de laatste jaren leiden tot overlast”, aldus Kuperus. Bij zo’n enorme regenval stroomt er veel water via sloten weg of verdwijnt in het riool. Dat zorgt voor overlast verderop in het gebied of moet gezuiverd worden, wat erg kostbaar is. ,,En dat terwijl je tuin het juist heel goed kan gebruiken. Daarom adviseren wij iedereen een regenton aan te schaffen. Ook al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat, het is een slimme en kleine aanpassing en je helpt de natuur.”

Initiatiefnemer van het project is Martien van Beljouw. Hij is tien jaar lid van IVN Oirschot en is tevens werkzaam als strategisch adviseur waterbeheer bij waterschap De Dommel. Van Beljouw: ,,Zorgen voor meer bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering en beperken van overlast zijn voor het waterschap de belangrijkste redenen om bij te dragen aan dit project. De verdroging van de natuur en landbouw heeft effect op gewassen, planten en dieren. Maar ook extreme wateroverlast heeft negatieve effecten. Verdroging werkt bijvoorbeeld negatief op kwelwater afkomstig uit de bodem. Terwijl dit, voedselarme water, juist bijdraagt aan gunstige groeiomstandigheden voor bijvoorbeeld sleutelbloem of orchidee.”

650 liter per vierkante meter dak

Kuperus benadrukt nogmaals het belang van de actie: ,,Regenpijpen, die het water van het dak afvoeren, lozen vaak hun water in het riool. Dat is jaarlijks gemiddeld 650 liter per vierkante meter dak. Koppel een regenton aan je hemelwaterafvoer en je vangt schoon regenwater op. Het water is kalkvrij dus ook nog ideaal voor het wassen van auto of ramen.”

De kortingsbonnen voor een regenton zijn vanaf maandag 29 maart verkrijgbaar bij Welkoop Middelbeers, Hubo XL van de Wal Oirschot en Tuincentrum Coppelmans Oirschot.