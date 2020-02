Het Teutenhuis gaat weer open

Man (29) die dronken huis binnenreed en daarmee Harry van der Heijden doodde, moet 2 jaar de cel in

15:44 LUYKSGESTEL - De 29-jarige Aighars G. uit Letland die in september 2017 dronken een huis binnenreed in Luyksgestel, moet twee jaar de cel in en mag vier jaar niet rijden. Dat heeft het Hof in Den Bosch donderdag bepaald. Bij de aanrijding kwam de 75-jarige bewoner Harry van der Heijden om het leven.