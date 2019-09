Het veranderde dorpshart: de markt in Eersel

ZomerserieEERSEL - De Eerselse markt is een dorpshart, zoals dat hoort te zijn. Een middelpunt, een ontmoetingsplaats met horeca en vele terrasjes op het historische marktplein. Het kerkje is gebouwd in 1464 op de kruising van grote handelswegen tussen Antwerpen en Keulen. Na de 80-jarige oorlog werd het in 1648 gesloten voor de eredienst en ingericht als raadhuis, gevangenis en bewaarplaats voor de brandspuit.

Restauratie

In 1918 werden er bij een grote restauratie grotere ramen geplaatst en deed het gebouw weer dienst als raadhuis. Dit duurde tot 1957, toen een nieuwe raadhuis aan de markt betrokken werd en het kerkje de naam kreeg van Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Kempen. De grotere ramen zijn in 1948 weer gewijzigd en gebrandschilderde ramen, met afbeeldingen uit de Eerselse historie, kwamen daarvoor in de plaats. De plaats van de oude ramen zijn nu nog zichtbaar in de muren van de buitengevel. De kapel heeft weer ongeveer het aanzicht zoals het aanvankelijk gebouwd is.

Café de Tramhalte

In de horecageschiedenis van Eersel speelt het pand aan de rechter kant op de foto een grote rol. Meer als 100 jaar vindt hier horeca plaats. De tram van Eindhoven via Reusel naar de grens stopte voor de deur. De lijn van tramwegmaatschappij de Meijerij werd in 1897 in gebruik genomen en zou tot 1937 belangrijk zijn in de ontsluiting van de Kempen.

Café de Tramhalte is de eerst bekende naam voor het horecapand. In 1925 werd het een hotel/pension. Na een grondige verbouwing in 1956 kreeg het de naam restaurant de Acht Zaligheden, bekend in de wijde omgeving. Chef kok Henk van Tuyl kreeg hier in 1981 een Michelin ster. Nu is er restaurant Promessa in gevestigd.