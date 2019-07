Het veranderde dorpshart: Luyksgestelse toren blijft blikvanger

Man bedreigd met groot mes en krijgt zak over hoofd in Oirschot, dader eist geld

11 juli OIRSCHOT - Een 26-jarige man is woensdagmiddag slachtoffer geworden van een beroving aan de Bestseweg in Oirschot. Het slachtoffer werd bedreigd door een man met een bivakmuts op en kreeg een plastic zak over zijn hoofd getrokken.