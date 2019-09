Het veranderde dorpshart: Smitsplein in Duizel

Geen naam

Toen een feest ter ere van het tienjarig bestaan van de kiosk in 2015 werd voorbereid, kwam het comité er achter dat het plein helemaal geen naam had. Er werd gekozen voor Smitsplein, behorend bij de bestaande straatnaam Smitseind. Vermoedelijk vernoemd naar de beroemde haarteut Romulus Smits uit 1693, die domicilie had in Duizel. Op het plein worden jaarlijks rond 24 juni feestelijkheden georganiseerd op de feestdag van de Duizelse patroonheilige St. Jan. Huizen worden versierd met de St. Janstros, waarin St. Janskruid verwerkt wordt en die een afweermiddel is tegen onweer. De zuidzijde van het plein is door de jaren heen veranderd in aanzicht door verbouwingen van school en dorpshuis.