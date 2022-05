Hetty van der Hamsvoort en Cees van de Ven nieuwe wethouders voor Bladel: ‘Het is bijzonder een bijdrage te mogen leveren’

BLADEL - Als wethouders in het Bladelse college zijn ze gloednieuw. Maar Hetty van der Hamsvoort en Cees van de Ven hebben hun sporen allang verdiend. Zij in de Bladelse ondernemerswereld, hij in de Reuselse politiek.

Van der Hamsvoort (55) komt oorspronkelijk uit Veldhoven en woont al twintig jaar in Bladel. Ze werkt daar ook al jaren als ondernemer, met name in het parkmanagement. Dat laatste heeft te maken met het beheer van, maar ook het samenwerken op bedrijventerreinen. ,,Verbindingen leggen tussen mensen, dat doe ik graag”, zegt ze. ,,Ik heb dat in Bladel, maar ook Kempenbreed gedaan.” Verder is ze betrokken bij een vrouwennetwerk in de Kempen. Zij zal in het college actief zijn op economisch vlak.

Quote Het is ook aantrekke­lijk er iets moois van te maken Hetty van der Hamsvoort , Nieuwe wethouder Bladel

De politiek is nieuw voor haar. Is dat spannend voor haar? ,,Nee, ik vind het vooral interessant. Het is bijzonder daar een bijdrage aan te mogen leveren. Het is ook aantrekkelijk er iets moois van te maken.”

Volledig scherm Cees van de Ven en Hetty van der Hamsvoort. © Juan Vrijdag / DCI Media

Van de Ven (58) kent de politiek goed, met name die van buurgemeente Reusel-De Mierden. Hij komt oorspronkelijk uit Reusel en woont sinds enkele jaren in Hapert. Hij was in Reusel acht jaar raadslid en vervolgens acht jaar wethouder. Hij gaat mobiliteit en financiën doen, als opvolger van zijn partij- en plaatsgenoot Wim van der Linden die niet verder gaat als wethouder in Bladel.

Getriggerd om aan de slag te gaan

Vóór zijn politieke loopbaan was Van de Ven werkzaam in de autobranche, eerst als leraar en later als verkoper. In die laatste rol reisde hij zo ongeveer heel Europa door. ,,Tussen Portugal en Zweden ken ik het wel.”

In Reusel-De Mierden ging hij ongeveer over dezelfde sector als straks in Bladel, destijds inclusief de intensieve veehouderij. Dieptepunt was wel, geeft hij aan, dat in 2014 het gemeentehuis daar afgegrendeld moest worden vanwege bedreigingen. Van de Ven is door de Vrije Hapertse Partij gevraagd de opvolger te worden van Van der Linden. Tot slot: ,,Ik voel me erg getriggerd om aan de slag te gaan met de uitdagingen die hier in Bladel liggen.”