‘Hier kun je eigenwijs zijn': Podium 10 in Bladel bestaat 10 jaar

Gerard van Gompel weet het zelf nog heel goed. Als 7-jarig jongetje trad hij al op met een vriendenbandje. Muzikanten willen graag samen spelen. En optreden. Voor Van Gompel was het avontuur geslaagd, hij werd professional, zijn band Satisfy werd later bekend. Het initiatief voor Podium 10 lag dus ook bij Van Gompel.

Een enquête in 2006 bevestigde de behoefte aan een poppodium in Bladel. Drie jaar later kon Van Gompel het voormalige jongerencentrum De Nieuwe Pazzop kopen. Daar creëerde hij een gebouw waar muzikanten, zowel professionals als liefhebbers, hun hart op konden halen. De Reuselnaar zocht destijds de samenwerking met de Kempische Muziekschool. ,,Juist in die tijd ging daar het mes in. Docenten kwamen daarom bij ons voor ruimte en faciliteiten voor hun lessen”, weet Van Gompel nog. ,,De Muziekschool deed goede dingen, maar wij lieten leerlingen snel samen spelen en optreden. Daar was behoefte aan.” Van Gompel teert op zijn eigen ervaring. ,,Om muziek te maken moet je samenwerken. Alleen kun je niks. Daarvoor wilde ik voorwaarden creëren.”