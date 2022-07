Hij hield van Wintelre en Wintelre hield van hem; pastoor Vissers overleden (93)

Pannenbier is al op, maar er kan opnieuw geproost worden: Verzeke­rings­geld voor herstel Sint Valentinus­ka­pel Westerho­ven is binnen

WESTERHOVEN - Na de brand op 31 maart, waarbij het dak van de Sint Valentinuskapel verloren ging, was het lang onduidelijk in hoeverre de verzekering de schade zou dekken. Die duidelijkheid is er nu wel.

27 juni