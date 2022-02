Hij knipte Romario en Harrie Lavreysen; Borrenbergs viert 25 jarig jubileum als dorpskapper

LUYKSGESTEL - Kapper Roger Borrenbergs (53) vierde zaterdag en ook de komende dagen dat hij 25 jaar in zijn geboorteplek Luyksgestel haardossen verzorgt. Tijd om er achter te komen of een dorpskapper ook een biechtvader is. En waar komt de passie voor het vak vandaan?

Ergens in het midden van de Dorpstraat in Luyksgestel, vlak naast het oude gemeentehuis van het dorp ‘huist’ kapsalon Borrie. Kapper Borrenbergs heeft zijn zaak nog meer dan normaal opgepimpt. Een fotolijst met oude knipkiekjes lokt de ‘geknipte gast’ meer dan alleen de schaar in Borrenbergs spiegel te volgen. Achter in de personeelsruimte zit echtgenote Kitty de laatste stickers op cadeautjes voor klanten te plakken.

Roger Borrenbergs leek aanvankelijk helemaal niet als kapper door het leven te gaan. „Na mijn MAVO-opleiding wilde ik eigenlijk sportleraar worden. Maar er waren toen zoveel aanmeldingen voor de speciale CIOS-opleiding, dat ik buiten de boot viel. Van een collega van mijn vader die leraar was kreeg ik de hint dat het kappersvak misschien wel bij mij paste.”

Romario en Vanenburg op de stoel

Borrenbergs volgde de benodigde opleiding en begon met knippen in kapsalons in Veldhoven en Geldrop, voordat hij definitief in Luyksgestel neerstreek. Nog maar koud in het vak kreeg hij meteen ‘de kers op de taart’ toen PSV-spits Romario bij hem op de stoel klom. Een levensgrote foto van die ontmoeting uit 1991 siert trots de salon. Vanaf dat moment kleefden ook andere sportgrootheden aan zijn schaar zoals voetballer Gerald Vanenburg, wielerkampioen Harrie Lavreysen en Thomas Dekker en sinds enige tijd ook René van der Kerkhof.

Quote Ik heb met iedere klant een band Roger Borrenbergs

Bijzonder was de nauwe band die Borrenbergs had met Carlo de Leeuw, speler en latere materiaalman van Feyenoord en Oranje waarmee Borrenbergs nog kort profvoetbal speelde. Kapsalon Borrie ‘ademt’ daardoor veel voetbal. „Maar ik heb met iedere klant een band hoor”, benadrukt de jubilaris. Echtgenote Kitty vult aan: „Hij plakt de bidprentjes en krantenartikelen van zijn bezoekers in plakboeken als naslagwerk.”

Beroepsgeheim

En hoe zit het met al die verhalen die de kapper van zijn gasten hoort. Borrenbergs wijst simpel naar een bordje boven de deur van de personeelskamer met de tekst ‘a good hairdresser is cheaper than a good shrink’. „Je hoort hier veel maar ook een kapper heeft zijn beroepsgeheim.” En daar blijft het bij.

Het kappersvak is gedurende de loopbaan van de kapper wel veranderd. „De kapsels zijn korter en strakker en kleuriger dan vroeger. Dan kwam het wel voor dat je een ‘matje’ moest bijpunten. Het knippen is ook ambachtelijker. Dat blijkt ook uit de verschillende tondeuses die ik gebruik.”

De klanten krijgen de komende dagen een leuke attentie. „ En in mei geven we het personeel een uitje naar Barcelona.”

Volledig scherm Roger Borrenbergs is 25 kapper en knipt ED-correspondent Andre Oosterwijk in zijn zaak in Luyksgestel. © Juan Vrijdag / DCI Media