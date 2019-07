Hilde van Gompel uit Reusel schrijft eerste prentenboek, met humor voor volwassenen

Drenkeling gered uit ven van Kemperven­nen in Westerho­ven

10:02 WESTERHOVEN - In het ven op Center Parcs Kempervennen in Westerhoven is zondagmiddag een man bijna verdronken. Andere badgasten en personeel van het park wisten hem uit het water te halen en zijn begonnen met reanimeren. De gewaarschuwde traumahelikopter en hulpdiensten hebben hun werk vervolgens voortgezet. De man is naar het ziekenhuis gebracht per ambulance.