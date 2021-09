‘Historisch Oirschot’ krijgt heemkundeprijs; ‘Waar je ook kwam, ’t ging over die plaatjes’

OIRSCHOT - Het verzamelboek ‘Historisch Oirschot’ heeft de Heemprijs 2020 van Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ gewonnen. De uitreiking vond donderdagavond plaats tijdens de jaarvergadering van de heemkundekring in Gasterij De Beurs in Oirschot.

De Heemprijs wordt, indien er genomineerden zijn, jaarlijks toegekend aan de persoon of groep die een artikel of boek heeft geschreven over de geschiedenis van Oirschot, of die een voor de plaatselijke geschiedenis belangrijk project heeft gerealiseerd. Het moet zowel historisch verantwoord zijn als aantrekkelijk om te lezen, te bekijken of aan te horen.

Interessante feiten

‘Historisch Oirschot’ vertelt via vele foto’s en interessante feiten ('wat nu de markt is, stond vol met huizen’) het verhaal van Oirschot. Aandacht wordt onder andere besteed aan het oude centrum, de kerken en omliggende straten, de meubelindustrie, de aanleg van het kanaal, boerderijen in het buitengebied en markante Oirschottenaren zoals Fons Veldhuizen, zes maal Nederlands kampioen hardlopen op de 25 kilometer.

Boek 'Historisch Oirschot' winnaar Heemkundeprijs 2020

Er waren drie genomineerden voor de Heemprijs. Andere kandidaten waren het boek ‘Het verhaal van de Reijsende man’ van Sjef Smetsers en ‘Mary Margaret of the Angels’ (de heilige non van Oirschot) van Marc Lindeijer (Engelstalig artikel).

Grote groep bereikt, ook jongeren

De jury, bestaande uit leden van de heemkundekring, heeft besloten de Heemprijs 2020 toe te kennen aan de samenstellers van het boek ‘Historisch Oirschot’, omdat via dit concept -een gratis boek waarin 341 plaatjes geplakt kunnen worden die via een actie van de Oirschotse supermarkt Jumbo gespaard konden worden - een zeer grote groep Oirschottenaren, ook jongeren, werd bereikt.

Quote Inmiddels zijn we interac­tief. Want via onze site zijn de foto's ook te bewonderen en nu aangevuld met extra informatie Han Smits, winnaar heemkundeprijs

Han Smits kreeg donderdagavond iets na tienen de Zilveren Eik opgespeld. Hij is samen met Bas Heheman, Louis van de Ven en Arthur de Vries verantwoordelijk voor het boek, dat in krap vier weken is samengesteld. ,,Het speldje is dan ook zeker voor hen, we zullen rouleren”, zei Smits, die het een mooi en intensief project vond. ,,Het hele dorp stond op z’n kop. Waar je ook kwam, ’t ging over die plaatjes, bij jong en oud. Ruilavonden bij café Oud-Brabant en de KBO, envelopjes met dubbele plakplaatjes in brievenbussen. En inmiddels zijn we interactief. Want via onze site zijn de foto's ook te bewonderen en nu aangevuld met extra informatie.”