Hockeysters HC Oirschot schrijven historie in jubileumweekend

,,Dit geeft echt een heel speciaal gevoel”, zegt HC Oirschot-aanvoerster Bobi van Straten daags na het historische kampioenschap. Dat ze met haar ploeggenoten wat heeft losgemaakt in Oirschot is wel duidelijk. ,,Echt niet normaal hoeveel mensen er zondag langs de kant stonden. Van jeugdteams tot oud-leden, iedereen wilde erbij zijn. Dat maakt me ontzettend trots.”

Basis voor huidige succes

Een aantal jaren geleden kwam het team nog uit in de derde klasse, waarin het vier jaar geleden de beste was. Een jaar later stapten de huidige coaches Olivier Verstappen en Roderick Popelier in, waarmee een belangrijke basis voor het huidige succes werd gelegd. Zo trainde HC Oirschot tijdens de coronabeperkingen altijd door binnen de mogelijkheden die er toen lagen. ,,Dat zie je niet veel in de tweede klasse”, bevestigt Verstappen.

Quote Op een gegeven moment voel je dat er iets staat te gebeuren, daardoor ga je alleen nog maar meer je best doen Bobi van Straten

Waar andere teams dus een ‘noodgedwongen’ pauze hadden, werd in Oirschot de techniek bijgeschaafd. Verstappen: ,,Roderick en ik hebben elkaar leren kennen op de trainersopleiding en hebben toen besloten dat we graag samen een team wilden gaan trainen. HC Oirschot kon ons die uitdaging bieden en daar zijn we vol enthousiasme ingedoken.”

Het roer moest om

Toch haperde de motor in het begin van het seizoen nog even bij de Oirschotse hockeysters. ,,Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en uitgesproken dat het roer om moest”, beaamt Van Straten. De juiste versnelling werd gevonden, waarna de ene na de andere tegenstander de klos was. ,,Op een gegeven moment voel je dat er iets staat te gebeuren, daardoor ga je alleen nog maar meer je best doen”, zegt de 24-jarige captain. Vanuit haar plek in de defensie zorgt ze voor rust in het team. ,,Maar als het moet kan ik ook een schop onder de kont uitdelen”, zegt ze lachend.

Quote Het klinkt natuurlijk cliché, maar juist onze hechte band is onze kracht. We zijn écht een team Bobi van Straten

Ook de enige overgebleven concurrent voor de titel – het Limburgse HC Nova – moest het in een rechtstreeks duel ontgelden, waarna Van Straten en haar teamgenoten beseften: ‘die titel is van ons.’ De kracht van het team? ,,We zijn een heel jong team, maar spelen wel al jaren samen. Binnen het veld zijn we teamgenoten, maar daarbuiten zijn we vriendinnen die samen veel leuke dingen doen. Het klinkt natuurlijk cliché, maar juist onze hechte band is onze kracht. We zijn écht een team.”

Quote De meeste tegenstan­ders kennen ons niet, ik denk dat we hun kunnen gaan verrassen coach Verstappen

Door het behaalde kampioenschap mag HC Oirschot het volgend seizoen nog een treetje hoger proberen en daarmee komt het voor het eerst in de clubgeschiedenis uit in de eerste klasse. ,,We gaan volgend seizoen voor een plek bij de eerste zes”, stelt coach Verstappen ambitieus. ,,We hebben dit seizoen in de beker al laten zien dat we van eersteklassers kunnen winnen. De meeste tegenstanders kennen ons niet, ik denk dat we hun kunnen gaan verrassen.”

Een roos

Dan gaan de gedachten nog even terug naar afgelopen zondag, toen het kampioenschap na de zuinige 1-0 zege op Scoop een feit was. ,,De ontlading was enorm. Op een gegeven moment kwamen onze vaders allemaal het veld op met een roos voor de eigen dochter. Toen braken er wel een aantal, waaronder ikzelf”, herinnert Van Straten zich. ,,We tellen nu echt mee in het regionale hockey, dat is fantastisch.”