Hoe moeten de dorpen rond Eindhoven omgaan met het woningtekort?

De avond is drukbezocht. Zo’n vijftig geïnteresseerden melden zich aan de deur. Er zijn dan ook niet de minste sprekers uitgenodigd: Rijksbouwmeester Floris Alkemade, en CDA-Kamerlid Pieter Heerma, die op het laatste moment wordt vervangen door collega Kamerlid René Peters. Namens een groep verontruste inwoners van de gemeente Eersel spreekt Wil Maas, eigenaar van een melkveebedrijf en voorzitter van het CDA in Eersel, de avond aan elkaar. ,,We willen veel, maar we weten niet waar we moeten beginnen.”

Sophie Tinnemans, gemeenteraadslid in Eersel en Statenlid voor het CDA schetst de stand van zaken in de gemeente Eersel. Tot 2031 mogen er in de gemeente Eersel 443 woningen worden gebouwd van de provincie. Ter vergelijking: in de periode 2012-2021 zijn er 850 woningen gebouwd. Eengezins-koopwoningen zijn de hoofdmoot in Eersel. Prijzen schieten omhoog, er is nauwelijks aanbod, en wat er te koop staat is veelal vrijstaand. In 2020 was de gemiddelde verkoopprijs net onder vier ton, terwijl de meeste huizenzoekers een woning zoeken tussen 275.000 en 375.000 euro. ,,De vraag is: Kan je door slim bouwen, boven die 443 woningen en op het gewenste prijsniveau komen?”

De tweede spreker, Floris van Alkemade schetst een breder perspectief over de toekomst van Eersel. De toekomst wordt met name bepaald door doelen buiten de gemeente, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en een kringlooplandbouw. ,,Nederland heeft een open structuur, met niet alleen bebouwing maar ook leegte ertussen. Hoe kunnen we zoveel mogelijk in het midden van de steden groeien en toch meer groen in ons midden hebben? Er moet een langetermijnvisie, strategie én beleid komen waarin we verlangen naar zo’n verandering kunnen oproepen.” Peters en Alkemade geven enkele inspirerende voorbeelden in de praktijk. Peters: ,,We zullen het met elkaar moeten doen. Er zijn 5 miljoen eengezinswoningen en 2,6 miljoen gezinnen met kinderen. Als je 1 op de 5 alleenstaanden in een eengezinswoning een alternatief kan bieden, heb je het probleem opgelost.”

Boerenslimheid

Er wordt deze avond gesproken over de teleurstellende medewerking van de gemeenten. Er zit allerlei regelgeving in de weg. Volgens Alkemade is een bestemmingsplan er niet voor niks. ,,Je kunt beter samen met de wijk bekijken: Wat is er voor ons te winnen? Als een buurt een helder plan heeft, dan heb je een sterk verhaal. Voor inspirerende ideeën hebben we onze boeren, die hun grond willen inzetten hard nodig. Als je boerenslimheid koppelt aan ontwerpkracht, dingen als de wijk verdichten én meer natuur kan koppelen, en afzonderlijke dossiers kan samenvoegen, dan kunnen we een heel stuk verder komen.”