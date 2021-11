Hoe nu verder met de zwerfkatten bij 't Hofhuys?

Belg dacht dat hij op seksbezoek ging in Bladel maar ‘dat werd opeens een overval’

DEN BOSCH – Een overvaller die bij een overval werd overvallen door die overval. Het is voor de rechters even kauwen op de zin, maar het is toch helder. Een Belg (30) wil er mee zeggen dat hij eerder dit jaar niet wist dat hij medeplichtig zou worden aan een overval in Bladel.

