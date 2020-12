Hoe voorkomen ze in de Kempen dat iedereen altijd in de file staat? ‘Als we niks doen, slibt het hier straks helemaal dicht’

Expats maken kennis met de dorpen in de Kempen

17 juni EERSEL - "Heb ik een auto nodig als ik in een dorp woon", vraagt Alexander 'from Russia' zich af. Een antwoord heeft de expat uit Eindhoven nog niet gekregen. Wel heeft hij samen met andere kennismigranten een dag kunnen ruiken en proeven aan het leven in de Kempische dorpen. En dat smaakt naar meer.