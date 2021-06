Hof laat hoofdverdachte van miljoenenfraude bij KempenPlus na ruim een jaar vrij uit voorarrest

Rally- en motorcros­sers mogen blijven, vinden meeste mensen in Valkens­waard; weinig steun voor scenario's zonder Eurocir­cuit

9 juni VALKENSWAARD - Een overgrote meerderheid van de Valkenswaardse inwoners vindt dat het Eurocircuit ook in de toekomst gebruikt mag worden voor gemotoriseerde sporten. Liefst tachtig procent denkt er zo over, zo blijkt uit een burgerpeiling. Mensen in de nabijheid van het circuit zijn, zoals verwacht, kritischer.