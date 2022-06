Hofplein krijgt nieuw aangezicht; Fysiotherapie Bladel in de knel door plannen

BLADEL - De fysiotherapiepraktijk aan het Hofplein in Bladel komt in de knel door de herinrichtingsplannen door woningstichting WSZ. De praktijk huurt nu van WSZ, maar dat gebouw moet plaats maken voor 23 appartementen. Het Hofplein krijgt een ander gezicht, maar nog niet alles is duidelijk.

Tien jaar geleden trokken fysiotherapeuten Rob van Brakel en Harm Köhne in het pand. Nu komen er wekelijks zo’n zeshonderd patiënten bij de inmiddels negen therapeuten. Drie collegabedrijven huren er behandelruimte.

,,Hier kunnen we blijven, dacht ik toen. Voor ons was er geen einddatum. Daarop hebben we ook geïnvesteerd. Hier zagen we onze toekomst”, zegt Köhne. Hij wijst op de maatschappelijke bestemming die op de locatie van - oorspronkelijk - de Landbouwschool rust: ,,Zo is het ook met de buurt afgesproken.”

Quote Je wilt een instelling als dit toch niet op een industrie­ter­rein? Dat kun je mensen met een rollator niet aandoen Rob van Brakel, Fysiotherapeut

,,We doen alles om hier te blijven. We moeten intussen ook zoeken naar een andere locatie, maar die is er niet”, vult Van Brakel aan. ,,Je wilt een instelling als deze toch niet op een industrieterrein? Dat kun je mensen met een rollator toch niet aandoen?”

Het balletje ging rollen toen hoofdhuurder Kinderopvang Nummereen vertrok. De fysiopraktijk kon toen met WSZ een contract voor slechts twee jaar afsluiten. Dat loopt per september 2022 af. ,,We proberen te helpen”, zegt Chris Theuws, directeur-bestuurder van WSZ. ,,Wij kiezen echter voor betaalbare huurwoningen.” De uitvoering wacht nog op een inspraakronde en het verstrekken van de vergunningen.

Duidelijk algemeen maatschappelijk belang

Van Brakel en Köhne hopen dat ze mogen blijven huren, zolang de procedures lopen. Ook rekenen ze nog op een positief antwoord van het college van B en W. Dat kreeg 8 juli 2021 een unaniem gesteunde motie van de gemeenteraad op zijn bord met de opdracht om de marktsituatie op het gebied van maatschappelijke functies en ‘algemeen medisch nut’ in kaart te brengen.

,,Nog niks van gehoord”, klinkt het een klein jaar later vertwijfeld. ,,Het gaat hier niet alleen om ons. Er is een duidelijk algemeen maatschappelijk belang.”

Als de appartementen er staan wil de gemeente Bladel ook het Hofplein herinrichten. Basketbalclub Bladel nam hiervoor vier jaar geleden het initiatief, in de aanloop naar het vijftigjarig bestaan in 2021. Buurtvereniging d’Ouwe Toren, Kindcentrum Florent en Clicksport sloten aan. Op de voormalige ‘rolschaatsbaan’ komt een dempende sportvloer met vier basketbalbuckets. De waterafvoer wordt verbeterd.

Een echt buitensport-court

Freek Bijnen van Beweegteam De Kempen en BC Bladel schetst de mogelijkheden: ,,Het wordt een echt buitensport-court met ruimte voor allerlei outdoortrainingen en -toernooitjes. Skeeleren en fietsen kan ook op de ondergrond. In het midden komt een beweeg - en leerplein.”

In de marge van deze plannen, komt ook een eind aan de schaatspret die voormalig ijsmeester Jules Broens bij de eerste graden vorst op het plein organiseerde. ,,We hebben geen nieuwe kartrekker kunnen vinden”, licht Saskia van Put van buurtvereniging d’Ouwe Toren toe. ,,We kiezen voor 365 dagen droge voeten in plaats van vijf dagen schaatsen.”