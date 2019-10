Hoge Raad: invoer ayahuasca strafbaar, gevaar voor volksgezondheid

DEN HAAG - De veroordeling van een vrouw voor de invoer van 33 kilo ayahuasca-thee vanuit Brazilië naar Nederland blijft in stand. Dit is in het belang van de volksgezondheid. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De thee bevat de stof dimethyltryptamine (DMT), die onder de Opiumwet valt en op grond daarvan niet mag worden ingevoerd.

De ingevoerde thee was afkomstig uit Brazilië en bestemd voor de Santo Daime-kerk, die vestigingen heeft in Amsterdam en Den Haag, waar het goedje wordt gebruikt bij rituele diensten. De vrouw is zelf lid van die kerk. Ayahuasca is een middel dat onder meer sterke hallucinaties kan opwekken.

Het gerechtshof veroordeelde de vrouw voor de invoer van de zakken thee, maar legde haar geen straf op. De vrouw ging in cassatie bij de Hoge Raad, omdat zij vindt dat de veroordeling in strijd is met de vrijheid van godsdienst.

Het verbod op de invoer is bedoeld ter bescherming van de volksgezondheid, aldus de Hoge Raad. Dat verbod is om die reden een toegelaten beperking van de vrijheid van godsdienst vanwege de risico’s voor de volksgezondheid.

De de veroordeling van de vrouw blijft in stand en is met de uitspraak van de raad definitief.

Eersel

Ayahuasca kwam eind april in het nieuws toen een 31-jarige Hongaar om het leven kwam, nadat hij had deelgenomen aan een healingceremonie in Eersel. Bij de ceremonie werd ayahuasca gebruikt. Volgens de organisatie had de Hongaar echter geen ayahuasca gebruikt.

Eind april deed de politie een inval in de woning waar de sessie plaatsvond. Vier mensen werden opgepakt, en er werd twaalf kilo ayahuasca aangetroffen. Alle verdachten werden later op vrije voeten gesteld. De gemeente Eersel besloot begin mei om de woning voor vier maanden te sluiten.

Ook in het Zeeuwse IJzendijke overleed eind september een man na het bijwonen van een healingsessie. De politie onderzoekt de zaak.

Harddrug

Ayahuasca is een natuurlijke drug. Ayahuasca-thee wordt gemaakt uit twee verschillende planten en bevat het bestanddeel dimethyltryptamine (DMT), een middel dat op een van de lijsten van drugs staat die op grond van de Opiumwet niet ingevoerd mogen worden. Het middel wordt beschouwd als een harddrug. Het produceren, verhandelen, of in bezit hebben van DMT is verboden en strafbaar.

Een uitzondering hierop was de San Daime kerk. Deze kerk mocht ayahuasca sinds 2001 gebruiken. Tot in maart 2018 het Amsterdamse gerechtshof de kerk een verbod oplegde om sessie te organiseren met ayahuasca.

