Hoger beroep tegen windmolens Bladel

BLADEL - Milieuorganisaties stappen naar de Raad van State om de komst van een windmolenpark in Bladel te dwarsbomen. Ze willen voorkomen dat ‘windturbines in zeer kwetsbare natuur worden toegestaan’.

Dat heeft de Brabantse Milieufederatie (BMF) donderdag laten weten. Samen met Stichting Groen Kempenland, Milieuwerkgroep Kempenland en Natuurmonumenten onderneemt BMF een ultieme poging om de komst van windpark De Pals in Bladel te stoppen.

De gemeente Bladel gaf eerder toestemming voor de komst van vier windturbines langs de A67. Als de rotors op het hoogste punt staan, zijn de ingeplande turbines 240 meter lang. Twee van die turbines komen in beschermd natuurgebied van Natuur Netwerk Brabant (NNB) te staan, schrijft de BMF in een persbericht.

,,Het is een slecht idee om windturbines in beschermde natuur te zetten,” aldus BMF-directeur Femke Dingemans. ,,Het natuurnetwerk is juist bedoeld voor de bescherming van de natuur.” Het stuk natuur in kwestie wordt nu uit het NNB gehaald, schrijft de BMF. Een kwalijke zaak, volgens de milieuorganisatie.

Ernstige aantasting natuur

In een eerdere rechtszaak over de windturbines bleek al dat de bezwaarmakers zich onder meer zorgen maakten over het lot de zwarte specht, die in het gebied te vinden is. Dat de gemeente Bladel het verlies van 0,6 hectare natuur compenseert met iets meer dan 60 hectare nieuwe natuur, nam die zorgen niet weg.

Als het windmolenpark er komt, is de geschatte opbrengst zo’n gigawatuur per jaar. Dat is het equivalent van 11 procent van de totale jaarlijkse energiebehoefte van de gemeente Bladel of 43 procent van de Bladelse huishoudens.