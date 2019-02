Hommage aan Oirschotse meubels

OIRSCHOT - De meubelindustrie zette Oirschot tussen 1860 en einde 20ste eeuw op de kaart. Donderdagavond wordt er een lezing over gehouden in café 't Vrijthof.

De Grote Stoel in het centrum is een mooi eerbetoon. Maar verder doet weinig in Oirschot nog aan de befaamde meubelindustrie van weleer denken. De hoogste tijd om dat te veranderen. Erfgoedstichting Het Kapittel van Oirschot is in samenwerking met de heemkundekring en nazaten van de meubelfabrikanten bezig om de gloriejaren én teloorgang van de Oirschotse meubelmakerij in kaart te brengen.

Dat er zo weinig nog herinnert aan de tijd van toen is wel verklaarbaar, vertellen Arthur de Vries en Han Smits, de twee kartrekkers van het project. De Vries: ,,De ondernemers hebben hun bedrijven natuurlijk zien verdwijnen. Een aantal ging failliet, anderen hebben zichzelf opgeheven. Het heeft pijn gedaan en dan heb je in eerste instantie weinig zin om je bezig te houden met het verleden."

De gedachte om de belangrijke fase van de Oirschotse geschiedenis te ontrafelen, is al enkele jaren oud. De Vries: ,,Voor de cursus Oirschotlogie was ik gevraagd om iets te vertellen over industrie en nijverheid in Oirschot. Daarin kwamen natuurlijk ook de meubels terug. Als je je daarin verdiept, word je steeds enthousiaster."

De stoel

Centraal in de Oirschotse meubelindustrie stond de stoel. Met 'de Oirschotse Stoel' wist iedereen in die tijd wat je bedoelde; van hout, met spijlen, zo goed als onverslijtbaar. ,,Als er na 25 jaar iets aan kapot was , werd-ie gewoon weer gerepareerd", zegt Smits.

Grondleggers waren Cornelis Jacobus Teurlincx en Willem Meyers, die in 1848 naar Amerika togen en daar een variant ontwikkelden op de toen bekende Brabantse knopstoel, met de gevlochten zitting, doorlopende achterpoten en rechte leuning. De Amerikaanse versie had een houten zitting. Onderstel en rugleuning werden daar als afzonderlijke elementen aan bevestigd. Met stoomtechnieken werd het hout vervormd.

Eenmaal terug in Oirschot werd de 'Stoomfabriek van echte Amerikaansche stoelen' opgericht onder de naam 'Teurlincx & Meijers. In de hoogtijdagen tussen 1910 en 1970 waren zo'n vier- tot vijfhonderd Oirschotse gezinnen afhankelijk van het werk in de fabrieken. Meeuwis, Verhouden, Van Leuven, Erven, Tret, het is slechts een greep uit de vele meubelbedrijven uit die tijd.

Modeproduct

De neergang begon met de import van goedkopere meubels vanuit verre oorden. Maar het was ook een tijdsbeeld: In de loop van de vorige eeuw werden meubels steeds meer een vluchtig modeproduct. Smits: ,,De meubels hoefden maar een paar jaar mee te gaan. En niet een leven lang, zoals de Oirschotse fabrikanten ze maakten."

Doel van het erfgoedproject is om de meubelindustrie haar verdiende plaats in de Oirschotse historie te geven. De betrokken partijen zijn gestart met de basis: het opbouwen van een goed archief. Daarnaast willen de initiatiefnemers straks een representatieve collectie meubels samenstellen. Delen daarvan moeten een plaats krijgen op plekken in Oirschot die toegankelijk zijn voor het publiek. Ook een nieuw boek over de meubelindustrie staat op het verlanglijstje.