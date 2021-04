Honden Lola en Pleun ontvoerd uit Netersel, meegenomen door man in wit busje: 'Hij lokte ze en reed weg’

Hennepkwe­ke­rij in Hapert opgedoekt door oplettende Enexis-medewerker

17:49 HAPERT - De politie heeft in een woning in Hapert een hennepkwekerij en illegaal vuurwerk aangetroffen. Opvallend genoeg kwam de politie via een medewerker van Enexis uit bij de woning in Hapert.