Hondengeblaf zorgt voor overlast in Eersel en leidt tot twee rechtszaken

Hierbij staat de gemeente Eersel tegenover inwoners die willen dat de gemeente gaat optreden, zodat de hondensportvereniging in hun buurt vertrekt. De gemeente is dat niet van plan; zij vindt dat het gebruik van de hondensportterreinen en de gebouwen legaal is. Er wordt al lange tijd gebruik van gemaakt.

Verzoek in 2018

De eerste zaak is aangespannen door Geertjan Hettelaar, eigenaar van katten- en hondenpension Boslucht in Eersel, en speelt al jarenlang. In 2018 diende hij bij de gemeente een verzoek tot handhaving in bij het hondensportterrein, aan de Postelseweg in Eersel, een paar honderd meter van zijn pension. De bestemming van het terrein is bos en daarom zijn hondensportactiviteiten niet toegestaan.

In eerste instantie moesten de activiteiten uiterlijk halverwege augustus 2020 stoppen, maar die termijn werd verlengd tot april 2021. In een eerdere zitting kwam het overgangsrecht al ter sprake en daar kiest de gemeente voor.

Waf waf, woef woef, waar komt het geluid vandaan?

Wat voor Hettelaar meespeelt is dat een buurtbewoner klaagt over geluidsoverlast veroorzaakt door honden in het pension. Volgens Hettelaar komt het geluid niet van zijn honden, maar van de dieren die bezig zijn op het hondensportterrein.

De buurtbewoner spande een zaak aan tegen de gemeente over een aan Boslucht verleende vergunning voor vernieuwing en uitbreiding van het pension. Zij is in het gelijk gesteld.

Nieuw geluidsonderzoek

Volgens advocaat Helma Krijger, die Boslucht vertegenwoordigt, verandert er voor het pension niet direct iets. ,,Het staat er al. De gemeente moet het alleen beter uitzoeken. Er is nieuw geluidsonderzoek nodig waar het geluid vandaan komt, daarom moeten er metingen worden gedaan. Als die nadelig uitpakken dan zijn er aanpassingen nodig.”

Hettelaar baalt dat het zo lang duurt. ,,Het is een lang proces, sinds begin van het jaar is er niets gebeurd. Terwijl er een oplossing is voor het probleem, namelijk een legaal veld. Er is een hondensportterrein in Steensel. En als daar geen plek meer is, moet de gemeente maar een nieuw terrein aanleggen.”

Quote Ik gun iedereen zijn hobby, maar het kan niet zo zijn dat ik daar last van heb Arjan Fokker

De andere zaak is aangespannen door Duizelnaar Arjan Fokker, wegens overlast van een hondensportterrein aan de Dalemsedijk in het dorp. Hij wil dat de hondensportvereniging vertrekt. ,,Ik ben het zat. Het gebruik van het terrein is toegenomen. Ik gun iedereen zijn hobby, maar het kan niet zo zijn dat ik daar last van heb. De gemeente had eerder moeten ingrijpen en regels moeten stellen. Dan waren we er misschien nog wel uitgekomen. Nu is er ruzie en ben ik de gebeten hond.”

Elders weggejaagd

De advocaat van de gemeente vindt dat er wat al te makkelijk wordt gepraat over verhuizing. ,,Uitbreiding is niet mogelijk. Daar zitten al verenigingen die elders zijn weggejaagd.”

De rechter doet over zo’n twee weken uitspraak, al kan het ook iets langer duren.