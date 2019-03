Honderd jaar zakken en zeilen bij Van den Borne in Reusel

Uitgekiende handelsgeest was in 1918 het begin van de zakkenhandel van Nol van den Borne. De Reuselnaar werkte op 't Pakhuis van de Boerenbond, waar kunstmest en vismeel in zakken werd verkocht. Van den Borne - of ‘Nol Zak’, zoals zijn bijnaam al snel luidde - vroeg de boeren om de jute zakken te bewaren. Hij betaalde hen drie cent per stuk, wetende dat hij er in Veghel vijf cent voor zou krijgen.