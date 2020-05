Honderden ondernemers Kempen vragen hulp

BLADEL - In Bladel hebben 230 ondernemers een aanvraag gedaan voor een tijdelijke overbrugging. In de Kempengemeenten gaat het om 843 aanvragen.

Op basis van getallen van 11 mei zijn er in Bladel zestig mensen besmet met het coronavirus. Er zijn acht personen overleden aan het virus. ,,Dat zijn vervormde cijfers, want we hebben onvoldoende testcapaciteit", aldus burgemeester Bosma. ,,Het vermoeden is dat er meer mensen aan Covid-19 zijn overleden.”

Bij het begin van de raadsvergadering donderdagavond gaf het college een toelichting op de effecten van corona op de gemeente Bladel.

Op basis van een noodverordening van 12 mei is er in de gemeente gehandeld tegen overtredingen. Er zijn 29 waarschuwingen uitgedeeld en zes processen-verbaal.

Effecten maakindustrie in derde kwartaal

Kempenplus is het aanspreekpunt voor ondernemers als het met hun zaken niet goed gaat. Er hebben Kempenbreed 843 ondernemers aanvragen ingediend. In Bladel zijn dat er 230. Aanvragen uit de vrijetijdssector, recreatie en detailhandel zijn dominant. ,,We hebben ook veel maakindustrie, maar die draait nog vooral op bestaande opdrachten. Daar worden de effecten verwacht in het derde en vierde kwartaal", aldus Bosma. De impact op de bouw en de ict-sector is een stuk kleiner.

Bladel maakt momenteel veel kosten. Wethouder Van der Linden liet weten dat het Rijk een deel gaat compenseren. ,,De vraag is nog in welke mate en wanneer. We zullen ook kosten maken die straks buiten de compensatie vallen.”

Jeugdzorg

De gemeente had plannen voor een ander inkoopproces van jeugdzorg. ,,Maar we krijgen het niet voor elkaar dat voor 1 januari 2021 georganiseerd te krijgen”, aldus wethouder Jansen. ,,Het huidige aanbod wordt daarom een jaar gecontinueerd.”

De bibliotheek van Bladel is afgelopen tijd open geweest met een afhaaldienst. Die was echter zo succesvol dat de bieb het aantal aanvragen niet aankon. Vanaf 18 mei gaat er een aangepaste dienst van kracht.

Toch twee kermissen