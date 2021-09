Honderdvijftig tot tweehonderd nieuwe woningen, gemeente Eersel koopt zo’n vijf hectare grond om uit te kunnen breiden

Het gaat om een gebied achter de Steenstraat, Plaatse en Heibloem in Eersel. Of de uitbreiding van het dorp er ook daadwerkelijk komt is nog niet zeker. De gemeente gaat nog onderzoeken of de locatie geschikt is voor woningbouw. Aan de hand van dat onderzoek beslist de gemeenteraad of de woningen er ook echt gaan komen.