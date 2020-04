Hoofdverdachte miljoenenfraude KempenPlus langer vast

Hoofdverdachte Wil H. uit Weert wordt beschuldigd van verduistering, afpersing, witwassen en heling. De politie denkt dat hij zijn Bladelse jeugdvriend en financieel medewerker Patrick H. van KempenPlus jarenlang heeft gedwongen om geld van het bedrijf te verduisteren en af te geven. Bij de afpersing is de ambtenaar vermoedelijk bedreigd met geweld, volgens de beschuldigingen van de aanklager.

Vijf verdachten

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigde donderdag desgevraagd dat ook de nieuwe echtgenote van Wil H. verdachte is in de fraudezaak. Ook zij zou hebben geprofiteerd van het gestolen geld en de politie verdenkt ook haar daarom van heling en witwassen. De 43-jarige vrouw uit Weert is niet aangehouden maar wel verhoord.