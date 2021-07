Hooge Mierde kermis van start: ‘Die botsauto’s, daar doen we het voor’

Ride for Lenie, een herden­kings­fiets­tocht van Groningen naar Bergeijk: ‘Mijn moeder had dit geweldig gevonden’

3 juli BERGEIJK - Om de in december overleden Lenie van de Moosdijk te gedenken, fietsen familie en vrienden op 3 en 4 juli van Groningen naar Bergeijk. Lenie overleed op 19 december 2020 in Groningen aan de gevolgen van corona. De Ride for Lenie is 338 kilometer en is een initiatief van zoons Jeroen en Harm, neef Jacco en vader Cor uit Bergeijk.