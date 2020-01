Hoogeloon bij zware regenval het meest kwetsbaar

Een van de gevolgen van de klimaatverandering is dat hevige regenbuien vaker gaan voorkomen. De gemeente Bladel heeft laten bekijken wat dat voor haar gemeente betekent bij een stevige bui van 70 millimeter in één uur. Bij hevige neerslag komen er met name in Hoogeloon veel straten blank te staan.

De oorzaak is bekend. De riolering in Hoogeloon bestaat hoofdzakelijk uit een stelsel dat in 1968 is aangelegd. De rioleringsbuizen hebben een relatief kleine diameter en kunnen de hevige neerslag al snel niet meer aan. De gemeente stelt een 'watervisie' op voor het dorp om komende jaren hemel- en afvalwater te scheiden.

Ook Hapert loopt kans op overlast van water op straat, met name in het centrale deel van het dorp. In Bladel-dorp zijn straten als Helleneind, Europalaan en Bleijenhoek belangrijke ontsluitingswegen die bij een bui van 70 millimeter gedeeltelijk niet meer begaanbaar zijn. Dat geldt tevens voor de Hallenstraat, de hoofdontsluiting van industrieterrein De Sleutel.

Kwetsbare gebieden

Behalve de straten heeft de gemeente ook laten kijken welke gebieden kwetsbaar zijn. Het grootste overstromingsrisico komt vanuit de Aa of Goorloop en het Dalems Stroompje ten zuiden van de kernen Bladel en Hapert en in het beekdal van de Groote Beerze.

Het KNMI heeft berekend dat het aantal zomerse dagen in de gemeente Bladel in 2050 bijna verdubbelt van van circa 35 naar 55 dagen. Het aantal tropische dagen neemt nog sterker toe: van circa vijf naar vijftien dagen. Sommige bebouwde gebieden zijn extra gevoelig voor hitte. Dat heeft te maken met de 'stenige' bebouwing en de afwezigheid van groen en water. Dat geldt vooral voor de Sleutel.

Natuurbranden

Door aanhoudende droogte kan ook de landbouw worden bedreigd. Schade aan natuur en risico op natuurbranden nemen dan toe. Bladel ligt op relatief hoge zandgronden met in de zomer diepe grondwaterstanden. Deze kenmerken zorgen nu vooral in het zuiden van de gemeente voor relatief droge gebieden. Het is ook terug te zien in het landschap in de vorm van droge heidegebieden. De Cartierheide, de Neterselse Heide en de bossen in het zuiden van de gemeente zijn hier gevoelig voor. Hierdoor dreigen ook kleine beekjes en sloten droog te vallen. Het aantal natuurbranden neemt ook toe, van 31 meldingen in 2012 naar 102 in 2018.