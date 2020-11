Hoogeloon: kraamkamer van Vlaamse rockmuziek

HOOGELOON - Hoogeloon is een hotspot voor de top van de Vlaamse rock. De plaatselijke studio Audioworkx is een tweede thuis voor de Belgische producer en muzikant Jasper Maekelberg. Daar werkt hij aan de platen van succesvolle bands als Bazart en Balthazar.

Hij houdt van Hoogeloon. ,,Ik kom er meer dan tien jaar”, zegt Antwerpenaar Jasper Maekelberg, de man die de afgelopen jaren tekende voor een aantal succesvolle albums en tophits. ,,Ik heb het dorp zien veranderen: cafeetjes kwamen en gingen. Maar de gemoedelijkheid blijft bestaan. Hoogeloon ligt een beetje geïsoleerd, alles lijkt daar wat minder belangrijk. Een inspirerende plek. Ik kan daar efkes alles loslaten en me helemaal focussen. Ik sta erop dat we met de band in een soort cocon kruipen als we een plaat maken, dat we de dagen samen doorbrengen. Er is verder weinig te doen in Hoogeloon. Dat is zalig.”

10 miljoen streams op Spotify

Audioworkx is zijn ‘studio to go’, zoals Maekelberg het omschrijft. Met de band Balthazar werkte hij in Hoogeloon aan de langspeler ‘Fever’. De plaat haalde de toppositie in de Belgische albumlijst en stond daarin 92 weken genoteerd. De gelijknamige single is goed voor meer dan 10 miljoen streams op Spotify. Ook sleutelde Maekelberg in de Hoogeloonse studio aan de meest succesvolle Vlaamse single ooit: ‘Goud’ van Bazart. Het nummer bivakkeerde 50 weken in de Ultratop 50. De ultieme festival-meebruller met de zin ‘Liever snel naar de hel, dan traag naar de hemel’ is bijna 9,5 miljoen keer afgespeeld op Spotify.

Volledig scherm ‘Goud’ van de band Bazart is de meest succesvolle Vlaamse single ooit. © Paul Rapp

En dan is er nog zijn eigen project, Faces on TV, groot in België en ook populair bij de Nederlandse liefhebbers van kwaliteitspop. De Hoogeloonse rust heeft ongetwijfeld invloed op de indie-rock van Faces on TV. Vol songs met inventieve ritmes, subtiele elektronica en soulvolle vocalen. ,,Ik ken de studio van binnen en van buiten. Ik weet alle trucs. De studio heeft een warme en diepe sound. Mijn meest producties doe ik in Audioworkx, van top tot teen. En altijd op tape. Het is een ongelooflijke troef van de studio, zeker in een tijd waarin iedereen met computers werkt. Door analoge opnames te maken kun je een speciale kleur toevoegen aan de muziek.”

Volledig scherm De band Balthazar kreeg dit jaar tijdens de uitreikingen van de Belgische MIA’s (Music Industry Award ) twee onderscheidingen. De groep werd verkozen tot beste alternatieve act. Songschrijvers Maarten Devoldere en Jinte Deprez ontvingen een MIA in de categorie beste auteur/componist. © James Arthur Gekiere/BELGA

Audioworkx heeft al jaren een goede reputatie bij vele toppers. In de studio werkten uiteenlopende bands en solo-artiesten als Douwe Bob, Rowwen Hèze, Clouseau, Wende, Milow, Gruppo Sportivo, Bertus Borgers en uiteraard de plaatselijke trots Pyro.

Maekelberg, die afstudeerde aan het conservatorium, deed ‘echt al heel lang geleden’ zijn eerste sessie in Audioworkx. ,,Ik was assistent-technicus bij opnamen van de band Douglas Firs. Ik raakte aan de praat met studiobaas Frans Kaethoven en we hebben contact gehouden. Frans heeft mij gevraagd te helpen bij andere sessies. Ik heb samengewerkt met veel verschillende producers.”

Muziek als een schilderij

Hij vindt het lastig om zijn stijl van produceren te omschrijven. ,,Ik zie muziek als een landschap met diepte en perspectief: een schilderij. Wanneer ik met een band aan een project begin, en de eerste ideeën hoor, komt al snel zo’n beeld naar voren. ‘Dit zie ik, voel ik’. Dan start de dialoog met de artiest.”

Elke sessie is weer anders. Soms is de eerste opname meteen de beste, een andere keer nemen Maekelberg en band ruim de tijd om alle puzzelstukjes van een song te bestuderen. ,,Voor het nummer ‘Goud’ van Bazart hebben we heel veel gespeeld met de structuur. Maar ik herinner me het moment waarop we de volledige drumtake deden en ons realiseerden: ‘Ja, dit is wel heel tof’.”

Hij is niet zo bezig met het scoren van nummer 1-hits, stelt Maekelberg. Als die puzzelstukjes een geheel vormen en ‘de kleuren kloppen’ is hij tevreden. Ook als het gaat om een ‘instrumentaal jazznummer van 15 minuten’. ,,Het moet goed voelen.”