Hoogeloon tekent petitie voor fietspad: ‘Het is hier levensgevaarlijk voor kinderen’

HOOGELOON - Aanwonenden maken zich al jaren zorgen over de gevaarlijke verkeerssituatie op het Dominépad in Hoogeloon. Er is daar geen apart fietspad. Levensgevaarlijk vinden ze dat, met name voor fietsende kinderen.

Op 23 februari heeft de dorpsraad Hoogeloon in een bijeenkomst de burgers om hun mening gevraagd over de verkeersvisie 2035 van de gemeente Bladel. Hierbij kwam ook het Dominépad ter sprake. Wethouder Wim van der Linden gaf aan dat een aanvullende brief naar de gemeente zou helpen om de situatie extra onder de aandacht te brengen.

Dit was de aanleiding voor initiatiefnemers Marc en Erica Beerens om in actie te komen. Omdat het kort dag werd om allerlei mensen persoonlijk te benaderen voor de deadline, hebben zij bedacht om de brief digitaal aan te bieden in de vorm van een petitie. Via Facebook en WhatsApp is de petitie lokaal gedeeld en snel stroomden de reacties binnen. Inmiddels staat de teller op 329 steunbetuigingen en verhalen van vooral Hoogeloonse en Duizelse mensen.

Niet gehoord

Marc Beerens licht toe: ,,Eigenlijk is het voor iedereen die het Dominépad gebruikt helder. Een fataal ongeluk kan elk moment gebeuren. Het houdt ons al bezig sinds onze kinderen de fietsleeftijd bereikten. De situatie is eerder aangekaart, maar we werden niet gehoord.”

De hoop is gevestigd op de nieuwe coalitie van burgemeester en wethouders. ,,Ik hoop dat zij, met verkiezingswinnaar Bladel Transparant, verkeersveiligheid op de agenda zetten. Ook in de kleine kernen.” De gemeente Eersel, die over ongeveer de helft van het traject Hoogeloon naar Duizel gaat, heeft een goed fietspad tot aan de gemeentegrens in de begroting van 2023 opgenomen.

Initiatiefnemer Beerens vult aan: ,,Het zou efficiënt zijn om met Eersel en Bladel samen op te trekken. Daarmee kunnen ze burgers en provincie ook laten zien dat de Kempengemeenten inderdaad samen kunnen werken, als dat in ieders belang is. Het zou van de zotte zijn om halverwege te stoppen omdat de gemeente Bladel zijn verantwoordelijkheid niet neemt. De grondeigenaren zijn al door ons benaderd en allemaal bereid mee te werken.”

Sandra Visser woont tegenover de familie Beerens. Visser vult haar overbuurman aan: ,,Het is lastig fietsen met drie kleine kinderen, dat zou ik graag veel vaker doen. Als we fietsen, gebruik ik mijn bakfiets en fiets ik zo breed mogelijk ter bescherming van mijn kinderen. Er komt veel groot verkeer langs met hoge snelheid. Gelukkig dragen onze kinderen feloranje jassen op de fiets zodat ze nog enigszins goed opvallen.”