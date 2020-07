Hooi ruiteren voor gevorderden in Lage Mierde

LAGE MIERDE - Voor hooi dat verwerkt wordt tot veevoer, is het belangrijk dat het de juiste vochtigheidsgraad heeft. De moderne boer heeft zijn machines om er grote, in plastic verpakte balen van te maken. Maar hoe deden de boeren dat in de vorige eeuw? In Lage Mierde stroopten vier oudere boeren nog een keer de mouwen op om het hooi te ruiteren.

,,Eerst op de hoeken beginnen met stapelen en daarna met de gaffel de rest van het hooi er bovenop." Voor Johan Lavrijsen uit Hulsel was het jarenlang dagelijks werk, toen hij werkte als bedrijfshulp bij de boeren. Nu wordt hij geholpen door Harrie Amting (80), Jan Lavrijsen (78) (beiden Hulsel) en Ad Brekelmans (73) uit Berkel Enschot.

Het kleine weitje wordt omzoomd door kruiden die als onkruid bestempeld kunnen worden en door slaphangend prikkeldraad. Midden in het perceel staan twee grote eiken en in maart van dit jaar stond het gras na een overvloedige regenbui nog geheel onder water.

,,Voor mij is het zeker veertig jaar geleden, dat ik hooi geruiterd heb" zegt Harrie Amting. ,,Wij hadden een rundveeboerderij en dit was een belangrijk onderdeel van het werk. Mijn buurman deed het hooi een keer te snel binnen en die kreeg daarna een schuurbrand door broei."

,,Door het hooi enkele weken op de ruiters te plaatsen, sterft het verder af en droogt het ook verder," legt Jan Lavrijsen verder uit. Ook voor deze voormalige boer is het alweer enkele jaren geleden dat het in de zomer dagelijkse kost was om de ruiters op het hooiland te plaatsen.

,,Wij kwamen op het idee omdat we enkele velden hebben die we op verzoek van de Provincie tot gevarieerd grasland ingericht hebben," legt Ton van Korven, beheerder van landgoed Welleseind uit. ,,We hebben nu in eigen beheer de ruiters gemaakt en als de boeren het hooi erop hebben zitten, kunnen de ruiters best tot aan het einde van het zomerseizoen blijven staan."

Van Korven verwacht dat het hooi langer op het land blijft dan voorheen bij de boeren. ,,Hier heeft het ook een educatief effect, want iedereen kan zien hoe de boeren in vroegere tijden werkten en kinderen kunnen er in spelen," legt hij uit. ,,Daarnaast kunnen er ook insecten en kleine dieren zich in het hooi verschuilen, waar uiteindelijk vogels zoals uilen weer goed mee zijn."

Van Korven zijn woorden zijn nog niet koud en de boeren werken nog aan de laatste ruiter, als er al kinderen verstoppertje spelen onder het bouwwerk van hooi. ,Dat hoorde er op de boerderij ook altijd bij," zegt Harrie Amting. ,,De jeugd werd vaak ingeschakeld om een handje mee te helpen, maar als het werk bijna gedaan was, kon er al gespeeld worden. ,,Dat draagt dan weer bij aan de natuurlijke beleving," zegt Van Korven.

De hooiruiters liggen aan het wandelpad dat start bij educatief Centrum Voor Anker aan de Dunsedijk in Lage Mierde.

