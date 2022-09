Hop on en hop of door Reusel en De Mierden bij jubileum gemeente

REUSEL-DE MIERDEN - Reusel-De Mierden viert feest, want de gemeente bestaat 25 jaar. Wie de jarige gemeente wil bezoeken kan zaterdag in- en uitstappen in een huifkar om alle vier de kernen aan te doen voor speciale activiteiten.

Het eigen initiatief vanuit De Mierden en Hulsel om te ontsnappen aan een grotere fusie met alle Kempengemeenten of met Hilvarenbeek vond in 1996 weerklank in Reusel. Burgemeester Verheijden van De Mierden werd ook waarnemer in Reusel en zo werd de nieuwe gemeente geboren.

Tegelijk met de nieuwe gemeente Reusel-De Mierden trad Letty Demmers aan als nieuwe burgemeester. De twaalfduizend inwoners tellende gemeente had een ambitie om groen en toeristisch te zijn. Nu de zilveren mijlpaal is bereikt en het aantal inwoners de dertienduizend gepasseerd is, is er tijd voor een feestje .

Samen doen

,,We kunnen trots zijn op wat we hier bereikt hebben”, zegt burgemeester Annemieke van de Ven. ,,Welke kern je ook uit rijdt, overal zie je groen. Of je nu in Hulsel, Reusel of Hooge en Lage Mierde bent, overal is er bedrijvigheid, sport en recreatie. Kijk alleen maar naar de minicampings die hier de laatste 25 jaar ontstonden en overal komt onze slogan ‘Samen Doen’ tot uiting.”

Sinds het samengaan kregen gemeenten zoals Reusel-De Mierden er veel taken van het Rijk bij, maar Van de Ven ziet daarin geen reden om de kleine gemeentes maar op te heffen. ,,We werken op vele fronten samen met de andere Kempengemeenten, over een verder samengaan wordt niet meer gesproken.”

Om het zilveren jubileum te vieren werden de handen ineengeslagen met de Dorpsraden uit de drie kleinste kernen en de Heemkunde uit Reusel. Het toeristisch informatiepunt Visit stroomlijnt alle activiteiten die met name op zaterdag 1 oktober gaan plaatsvinden.

Verbindende wandeltocht

Een verbindende wandeltocht kan per fiets, maar vooral per huifkar (tussen 11.00 en 19.00 uur) afgelegd worden, daarbij worden alle vier de kernen aangedaan. Onderweg zijn er activiteiten waarbij punten verdiend kunnen worden voor mooie prijzen en in elk dorp zijn er activiteiten. In Hooge Mierde is museum De Bewogen Jaren speciaal geopend en staat er een feesttent op het Myrthaplein waar men deel kan nemen aan oud-Hollandse spelen. In Reusel vertelt de Heemkunde in het gemeentehuis het verhaal van het samengaan van de twee gemeenten met oude foto’s en er staan duofietsen gereed.

In Hulsel, waar die dag ook de jaarlijkse kermis start, zijn extra rittenkaarten voor de kinderen in de kermisattracties en komt er een feestband in het Drieske. In Lage Mierde zijn er activiteiten op het gildeterrein aan de Broekkant.

In Hooge Mierde kunnen de tieners al op vrijdag starten met een tienerbal in zaal De Schakel. Tussen 19.30 en 22.30 uur kan de jeugd van 12 tot en met 17 jaar er los met DJ Tyme en DJ Souza