Horeca Oirschot overlegt met gemeente over terrassen

Drukte op nieuwe brug Oirschot over Wilhelmina­ka­naal

18:38 OIRSCHOT - Er leek lange tijd een vloek op te rusten: de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Veel (politiek) gekrakeel voordat tot de aanleg werd besloten, daarna discussies, vertraging en hogere kosten rond de aanbesteding. Maar sinds woensdagmiddag is de verbinding tussen nieuwbouwwijk Moorland en het historische centrum van het dorp dan toch echt gereed. Veel mensen namen de voorbije dagen meteen de proef op de som en wandelden of fietsten over de deels houten vakwerkbrug.