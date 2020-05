Horeca van Eersel staat te popelen om open te gaan

De Eerselse historische markt trekt jaarlijks vele bezoekers. Ook de vele eetgelegenheden in het centrum staan wijd en zijd bekend. De altijd levendige markt was in coronatijd erg rustig. Sommige ondernemers zijn overgegaan op de mogelijkheid maaltijden bij hen te kunnen afhalen. Maar er gaat natuurlijk niets boven gasten daadwerkelijk aan tafel te hebben.

Dinsdag werden de terrassen flink gepoetst en het meubilair op een proefafstand gezet. Voorzitter Rob Dijkstra van de Eerselse afdeling Koninklijke Horeca Nederland: ,,We hebben veel maatregelen moeten treffen, maar dat hebben we er graag voor over. Iedereen moet zich aan de richtlijnen van horeca Nederland, RIVM en plaatselijke noodverordeningen houden. Zo moet er voor lunch en diner gereserveerd worden, worden gasten gevraagd of ze coronaklachten hebben en is er een maximaal aantal gasten per tafeltje. Een aantal zaken kan naar eigen inzicht geregeld worden.”

Beleid en regels

De laatste tijd hebben de ondernemers veel overlegd over het beleid en regels. Daarbij hebben ze veel gehad aan de expertise van Hans Kennis van De Smaak, chocolade en ijs, die op een week na steeds open is geweest. Kennis: ,,De regels zijn een aantal keer aangepast en we hebben steeds veranderingen moeten doorvoeren. Ook de communicatie met klanten is een leerproces geweest. Hier kunnen de anderen nu van profiteren.”