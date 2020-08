Horecapaar zet na negentien jaar een punt achter Hotel De Moriaan in Oirschot

Hotel de Moriaan had vanaf de start in 2001 een wereldwijd publiek. ,,Maar of ze nu uit de VS kwamen, uit Duitsland of Italië: voor mij maakte het weinig uit. Ik kon met iedereen overweg”, vertelt Lian van de Wal (61). ,,Mensen uit India, die hadden wel een andere cultuur. Ze kennen daar blijkbaar geen prullenbakken, want ze gooiden alles op de grond. Maar ze stelden het wel op prijs als we er op een nette manier iets van zeiden, want dan staken ze weer wat op van onze cultuur.”