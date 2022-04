Houbraken uit Bergeijk bewerkte wél te veel mest, dwangsommen voor mestbedrijf

Restaurant Woest in Westerho­ven gestopt voor renovatie pand

WESTERHOVEN - Restaurant Woest in Westerhoven is afgelopen weekend gestopt. Exploitant Willem Neutkens laat desgevraagd weten dat het aloude horecapand toe is aan een ingrijpende renovatie. ,,Het is een mooi moment om de boeken te sluiten en te stoppen met dit concept.”

28 april