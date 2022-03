Hout voor duizenden duurzame woningen uit nieuwe Hapertse fabriek

Video Politie ontdekt drugslab in aanbouw bij boerderij in Vessem, geen verdachten aangehou­den

VESSEM - De politie heeft dinsdagochtend bij een controle in Vessem een drugslab in aanbouw ontdekt. Het lab werd gevonden in een loods bij een boerderij aan Het Meerven. Een politiewoordvoerster meldt dat bij de ontdekking van het drugslab niemand is aangehouden.

23 maart