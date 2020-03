Houthandel Gooskens ondergaat metamorfose

Bij de uit 1863 stammende houthandel, met ook vestigingen in Helmond en Moerdijk, is Inge van Gerwen-Gooskens lid van de directie. ,,Door meerdere partijen, waaronder de gemeente, is meegedacht om het gehele bedrijf eventueel te verplaatsen naar het Kempisch Bedrijven Park. Uiteindelijk is dat financiëel niet haalbaar gebleken, we zetten nu vol in op een herstructurering van de bedrijfsvoering in Hoogeloon”..