Huis aan Rotte in Middelbeers mag afgebouwd worden, archeologisch waardevol gebied of niet

OIRSCHOT/MIDDELBEERS - De bouw van een woning aan de Rotte in Middelbeers is weer hervat, nadat deze enkele maanden geleden na bezwaren werd stilgelegd door de gemeente.

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) had bezwaar gemaakt tegen de bouw, omdat deze volgens de stichting plaatsvond in een gebied met een archeologisch beschermde status. Ook de Middeleeuwse Oude Toren bevindt zich in dit gebied. Inmiddels is de bouw van de woning door een ondernemer uit de Beerzen weer hervat aan Rotte 2, nadat de gemeente onlangs de bezwaren van SBEO afwees.

Een woordvoerder van de gemeente Oirschot licht toe: ,,Er wordt momenteel nog archeologisch onderzoek gedaan op deze locatie. Aan het gebied is inderdaad een archeologische waarde toegekend, maar dat is geen weigeringsgrond als dit gebied wordt onderzocht en daarna wordt vrijgegeven.”

Volgens de woordvoerder betreft het hier een perceel waarop eerder al diverse gebouwen aanwezig waren. ,,Er is in 2018 op verzoek een nieuw bestemmingsplan op het perceel gelegd. Hierin hebben we een woning toe moeten staan, omdat aan alle geldende voorschriften wordt voldaan.”

Archeologisch waardevol gebied

De gemeente lijkt ondanks het toestaan van deze woningbouw te erkennen dat het om een archeologisch waardevol gebied gaat. Op de vraag of er in de toekomst nog andere geïnteresseerden in het gebied zouden mogen bouwen, antwoordt de woordvoerder: ,,Nee, er zijn geen andere bouwkavels in ontwikkeling binnen de begrenzing van dit archeologisch monument.”

Frans Adriaanse van SBEO is teleurgesteld, maar niet verrast met het toch toestaan van de bouw. ,,De bouw van zo’n grote woning in dit gebied vinden wij niet verantwoord of gepast, maar het gebeurt toch. De gemeente heeft het over een ‘veegplan’, waarbij illegale bewoning van recreatiebouwsels wordt omgezet naar een woonbestemming.”

Adriaanse vreest dat dit beleid bij een tendens hoort. ,,Er is een stevige bouwambitie in Oirschot en dan worden er gewoon cirkels getrokken voor mogelijke locaties, zoals bijvoorbeeld de Boterwijk, het Groenewoud, of de waardevolle dorpsrand van Oostelbeers. Waarden als ecologie, een vergezicht of archeologie lijken dan van ondergeschikt belang te worden”, zo concludeert hij.