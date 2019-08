Huis met een naam: Het huis van de schipper in Hooge Mierde

In 2001 werden de Rotterdammers Rob en Ellie van de Laar verliefd op een huisje in de Corneliusstraat Hooge Mierde. Maar hoe leg je steeds aan die dorpsgenoten telkens uit in welk huis je nu precies woont? Als ze het duidden was de reactie steevast: ‘O, dat is het huis van de schipper’. ,,Dat vonden we wel een leuke naam en bovendien bespaart het ons veel uitleg”, zegt Rob.