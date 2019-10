Huisarts Gea Schneider neemt afscheid van haar praktijk en patiënten in Reusel: ‘Het is het mooiste beroep dat er is’

De geboren Utrechtse kreeg voet aan de grond in Reusel, waar iedereen elkaar met je en jij aanspreekt. ,,Dat laagdrempelige, waar ik zelf ook gewoon dialect kan praten, dat spreekt me aan”, blikt ze terug. Na haar studie medicijnen en de vervolgopleiding voor huisarts (toen nog in één jaar) begon ze in een praktijk in Almere. Maar in 1989 kwam ze bij de Reuselse huisarts De Groot in de praktijk. ,,Bij mijn sollicitatie in Reusel moest ik nog bij de burgemeester langs om mijn diploma te laten zien”, vertelt ze.