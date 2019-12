Huisarts in Eersel zwaait na 36 jaar af

De Eerselse huisarts heeft zijn beroep in de jaren aanmerkelijk zien veranderen. ,,Het tempo is nauwelijks bij te houden. In vergelijking met vroeger heeft de huidige generatie artsen zich enorm moeten aanpassen. En dat geldt ook zeker voor de patiënten. ,,Toen ik 36 jaar geleden de praktijk van dokter Bos overnam, kreeg ik daar een grote kaartenbak met alle patiëntengegevens. Ik kon me volledig in mijn vak uitleven. Deed alles samen met een assistente. Nu werken we in een huisartsenpraktijk met acht artsen, praktijkondersteuner, assistenten, verpleegkundig specialisten en praktijkmanager. In totaal 22 personeelsleden.”

Van den Boogaard heeft een opleiding tot medisch specialist gehad en zo een aantal jaren in ziekenhuizen gewerkt. Hij kwam er daar achter dat huisarts toch meer zijn ding was.

Quote Het klinische denken, op zoek naar het echte probleem. Dat sprak me altijd aan Hans van den Boogaard, Huisarts in Eersel

Breder en intensiever contact met patiënten sprak hem meer aan. Van den Boogaard: ,,Het klinische denken, het detective spelen, het op zoek gaan naar het echte probleem, de vraag achter de vraag, heeft me altijd aangesproken. Er is zoveel bijgekomen en de ontwikkelingen gaan zo snel dat je moet samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise. De dokter moet weer doktertje kunnen spelen, hij moet ontzorgd worden van allerlei randzaken. Daarvoor is een breed team nodig.”

Samenwerking

Van den Boogaard nam het initiatief in 2003 om te komen tot een gezondheidscentrum. Samen met huisarts Annet Boom en fysiotherapeut Gijsbert Jansen werd dat uiteindelijk in de wijk Kerkebogten gerealiseerd, bijna elf jaar geleden. Hier zijn 21 medisch gerelateerde disciplines onder één dak gehuisvest.

Van den Boogaard: ,,Samenwerking is noodzakelijk. Er is een huisartsentekort. De huisartsenpopulatie is sterk verjongd en die willen niet meer vijf dagen werken. Dus hebben we hier ook veel deeltijd. Die artsen zijn jong, enthousiast en goed opgeleid, maar hebben wat angst om zich vast te vestigen. Organisatie, overleg en elkaar steunen is van belang. De patiënten moeten er aan wennen dat ze niet altijd meer een eigen huisarts hebben. De huisarts is eigenlijk Dolium.”

Afscheidsfeest