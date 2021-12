Huisartsen zetten boosterprikken in de gemeente Eersel

Huisartsen van huisartsenpraktijk Dolium in Eersel zetten de prikken in De Muzenval in Eersel. Alleen 60-plussers en mensen die jaarlijks voor een griepspuit worden uitgenodigd of daar een indicatie voor hebben krijgen deze mogelijkheid. Ze krijgen dan Pfizer of Moderna. Om 9 uur beginnen ze de mensen te prikken van wie de achternaam begint met de letter v tot en met z.

Huisartsenpraktijk Zwagers

Patiënten van de Eerselse huisartsenpraktijk Zwagers die zestig jaar of ouder zijn of een griepprik krijgen kunnen donderdag naar de praktijk aan de Vuursteen in Eersel komen. Daar begint het prikken om 12 uur. De verdeling is op geboortejaar gemaakt. Als eerste zijn de 70-plussers aan de beurt.

Huisartsenpraktijk Steensel

Huisartsen van huisartsenpraktijk Steensel prikken iedereen die jaarlijks een griepprik krijgt of daar een indicatie voor heeft, maar daar geen gebruik van maakt. 50-plussers krijgen Moderna, de andere groep Pfizer. Het prikken in de Rietstek aan de Hennepstraat in Riethoven begint om 9 uur voor de mensen wiens achternaam met een a of b begint.

Huisartsenpraktijk Vessem

Ook huisartsenpraktijk Vessem gaat zijn eigen patiënten prikken. Het gaat om 60-plussers, 18-plussers die in aanmerking kwamen voor een griepvaccinatie en iedereen die in het voorjaar via de praktijk AstraZeneca heeft gehad. Mensen boven de vijftig jaar kunnen in gemeenschapshuis D’n Boogerd terecht en personen jonger dan vijftig jaar moeten naar de Rooms-Katholieke kerk. Mensen wiens achternaam met een a begint kunnen om 9 uur terecht.

Wie donderdag niet beschikbaar is, kan gewoon via de GGD een afspraak maken. Patiënten kunnen voor meer informatie kijken op de website van hun huisartsenpraktijk. Gevraagd is om geen contact op te nemen met de praktijk.