Huiseigenaren Bergeijk ontvangen energievoucher

Met de waardebon van 70 euro kunnen inwoners met een grondgebonden koopwoning - want voor hun geldt de actie - energiebesparende producten aanschaffen bij bouwmarkten of webwinkels. De inwoner rekent de aankoop van bijvoorbeeld led-lampen of tochtstrips zelf af en kan het bedrag daarna via de persoonlijke code en maximaal twee aankoopbewijzen indienen bij Winst uit je woning. Die organisatie is actief in tachtig gemeenten en helpt woningeigenaren hun energierekening omlaag te brengen. Het bedrag wordt tot 70 euro teruggestort op de rekening.