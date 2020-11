Huisvesting arbeidsmigranten zorgt voor verzet in Eersel

Tachtig procent gaat per fiets

De zaak speelt al een paar jaar. In september 2018 bracht de eigenaar per brief omwonenden van de Dalemsedijk op de hoogte van zijn verbouwplannen. Zo’n half jaar later kreeg hij van de gemeente de benodigde omgevingsvergunning. Het plan is weliswaar in strijd met het bestemmingsplan, maar de gemeente verleende toch een vergunning door beroep te doen op een wetsartikel in het omgevingsrecht. Daardoor is het mogelijk om af te wijken. Dat deed de gemeente om een bijdrage te kunnen leveren aan de huisvesting van arbeidsmigranten in de Kempen.