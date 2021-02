Huizen Woningbelang en Zaligheden op het ‘Funda’ voor sociale huurwoningen

EERSEL/VALKENSWAARD - Woningstichtingen Woningbelang in Valkenswaard en de Zaligheden (WSZ) in Eersel sluiten zich per 2 maart aan bij Wooniezie. Vanaf die datum bieden beide woningstichtingen vrijgekomen sociale huurwoningen te huur aan via de website wooniezie.nl

Bij Wooniezie staan ruim 180.000 woningzoekenden ingeschreven, waarvan 40.826 in 2020 actief waren. Dat wil zeggen dat ze in het afgelopen jaar minimaal 1 keer gereageerd hebben op een woning. Op het ‘Funda’ voor sociale huurwoningen kunnen woningzoekenden dan terecht voor het aanbod van onder meer dertien corporaties uit de regio Zuidoost-Brabant.

Voordeel daarvan is dat woningzoekenden zich nog maar op één plek hoeven in te schrijven om zicht te krijgen op vrijgekomen sociale huurwoningen in de regio. Voorheen moest je bij de verschillende woningstichtingen zijn ingeschreven als je op meerdere plekken naar een woning zocht.

Inschrijfduur eengezinswoning is gemiddeld 6 à 7 jaar

Bij Woningbelang en WSZ staan respectievelijk zo’n 18.000 en 12.000 woningzoekenden ingeschreven. De gemiddelde inschrijfduur voor een appartement is vier à vijf jaar en voor een eengezinswoning 6 à 7 jaar, al kan dat per kern verschillen laat een communicatieadviseur van WSZ weten.

Ze verwacht niet dat dit oploopt. ,,In het begin verwachten we meer reacties op vrijkomende woningen dan de woningzoekenden van WSZ zijn gewend. Dan lijkt het of je nog langer moet wachten, maar we verwachten dat dit in de praktijk meevalt. De meesten willen toch in hun eigen gemeente blijven. Iemand uit Helmond zoekt niet snel een woning in de Kempen. Ook mag je nog maar op drie lopende advertenties reageren, voorheen was dat onbeperkt.”

Geen verschil in wachttijd

Ook de communicatieadviseur van Woningbelang verwacht geen langere wachttijden. ,,We hebben gekeken naar andere corporaties die zich eerder hebben aangesloten. Daaruit bleek dat woningzoekenden niet langer of korter naar een woning hoeven te zoeken.”

Er is meer vraag naar woningen dan aanbod. ,,Het woningtekort is ook met Wooniezie niet opgelost, maar we kunnen het probleem samen aanpakken en hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. In plaats van dertien verschillende systemen, hebben we straks regionale data en weten we wat de behoefte zijn, waar mensen zoeken en hoe ze moeten wachten. Zo kunnen we zien waar het probleem zit en dat aankaarten bij gemeenten, provincie en landelijke overheid.”