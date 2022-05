Hulp publiek gevraagd bij aanpak drugscriminaliteit in de Kempen

LAGE MIERDE - ,,Ik loop ’s avonds vaak met mijn hond op straat en er was wel eens een moment dat ik bij een pand activiteit zag waar het overdag altijd rustig was,” zegt Peer de Laat uit Hooge Mierde. ,,Maar het probleem om meteen de politie te bellen is dat je die lui niet kent. Je bent wel bang voor de gevolgen voor jezelf en je gezin.”

,,Het zijn dit soort momenten dat burgers het verschil kunnen maken door wel de politie te bellen, desnoods anoniem,” zegt Dave Diependaal. In opdracht van de gemeente Reusel-De Mierden en in overleg met de politie verzorgde hij een informatiemiddag op het Dorpsplein in Lage Mierde over drugscriminaliteit en de gevolgen daarvan. Met een instructievideo en geurkaarten konden bezoekers interactief kennis maken met verdachte situaties.

Ogen en neus van publiek nodig

,,Het probleem is dat je soms wel iets ruikt, alleen weet je niet wat je ruikt,” zegt De Laat. Hij krijgt van Diependaal een geurkaart mee waarmee hij thuis kan oefenen. Ook krijgt hij te horen hoe vaak het nog voorkomt dat er in Brabant en Limburg drugs wordt gedumpt. ,,Het zijn allemaal signalen waaruit blijkt dat er wel drugslabs zijn,” zegt Diependaal. ,,Maar we hebben wel de ogen en vooral ook de neus van het publiek nodig om ze te ontdekken.”

,,Toch ligt er hier in de Kempen wel een drempel om meteen de telefoon te pakken en te melden,” zegt John de Wijs van de politie. ,,Dat doet denken aan de oude smokkelcultuur die er hier nog is. Velen weten van de hoed en de rand, maar houden die informatie bij zich. Zo hebben we een half jaar ergens in de Kempen een busje met drugsvaten opzichtig gestald, maar we kregen nauwelijks meldingen binnen.”

Indirect ook overlast

,,In Lage Mierde zijn er tot nu toe geen drugslabs opgerold, maar de gevolgen zijn er wel,” vult Ernst Melchers van de politie aan. ,,Of het nu gaat om een fiets die hier weggehaald wordt of een inbraak in het buitengebied. Vaak zijn het druggerelateerde diefstallen, dus indirect hebben velen er last van.”

Wethouder Frank Rombouts: ,,Als er drugsdumpingen zijn is dat niet alleen een risico voor de gezondheid van de inwoners, het kan ook een kostbare kwestie zijn omdat de gemeente mede opdraait voor de ruimingskosten. Indirect raakt dat elke inwoner.”

,,Let vooral op ongebruikelijke activiteiten bij een pand, onbekende voertuigen en een chemische geur. Meldt ook als je blauwe vaten in een bos ziet liggen of als er ramen van een pand continu afgeschermd zijn,” zegt Diependaal. ,,Ik ga weer goed opletten als ik mijn hond uitlaat,” zegt De Laat.