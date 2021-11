Hulpdiensten rukken na brandalarm uit naar zorginstelling in Oirschot: niemand gewond en niet ontruimd

Gewenste aantal sociale huurhuizen nagenoeg gehaald in Bergeijk, maar de lat ligt nu nóg hoger

BERGEIJK - In Bergeijk zijn in de afgelopen 12 jaar 880 woningen bijgebouwd, dat is in lijn met de prognoses van de provincie. Met het gevoerde grondbeleid van de gemeente in die periode is het nagenoeg gelukt om de gewenste hoeveelheid huizen voor starters, senioren en voor de sociale huur te realiseren.

