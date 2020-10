Hulporganisaties derde wereld over corona: ‘Honger is grootste bedreiging’

Gezocht: persoonlij­ke ervaringen bij nalaten­schap

11:50 EINDHOVEN - Binnenkort verschijnt in deze krant een speciale bijlage rond het thema ‘Uitvaart’. Daarvoor zoekt de redactie van het ED mensen uit Zuidoost-Brabant die iets willen vertellen over hun persoonlijke ervaringen met de nalatenschap van een naaste die dit jaar is overleden.